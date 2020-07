Roma e lo spettro United in Europa League. Adesso Smalling diventa la priorità del mercato

Con il sorteggio del tabellone di Europa League che ha visto palesarsi un possibile incrocio fra Roma e Manchester United in semifinale, diviene sempre più di attualità la trattativa fra giallorossi e Red Devils per Chris Smalling. Al difensore inglese lo United ha dato l'ok per il prolungamento del prestito per permettergli la conclusione della Serie A nella compagine di Paulo Fonseca, ma non l'Europa League.

Per questo motivo nelle ultime ore i contatti fra le parti si sono riattivati per cercare di trovare una soluzione che permetta al giocatore passare pienamente sotto il controllo dei capitolini. Sul piatto, come già emerso dalle nostre pagine, la proposta di un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro.