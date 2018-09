© foto di Imago/Image Sport

Si è parlato di un interessamento di Roma e Milan per Pedro Guilherme, giovane e talentoso attaccante del Fluminense. Secondo quanto scrive Globoesporte, al club brasiliano intanto sarebbe arrivata però un'offerta da parte del Monterrey, pronto a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro per il classe 1997, che però preferirebbe approdare in Europa. Su Pedro Guilherme, lo ricordiamo, c'è anche il Real Madrid.