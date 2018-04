Roma e Milan su Talisca: per l'esterno è asta in mezza Europa

Anderson Talisca del Besiktas, dove è in prestito dal Benfica, è un esterno d'attacco che fa gola a tutti in Europa. I turchi possono riscattarlo per 21 milioni di euro e lo faranno in estate: poi, secondo Record, l'asta si sarebbe allargata a tanti club. Roma e Milan in Serie A, poi Everton, Liverpool e Olympique Marsiglia all'estero tra Premier League e Ligue 1.