Roma, è Nacho l'alternativa di Petrachi ad Alderweireld

Nacho del Real Madrid è il piano B pensato da Petrachi nel caso in cui il muro del Tottenham per Alderweireld non dovesse cadere. I buoni uffici dei giallorossi con i Blancos e l'amichevole fissata l'11 agosto, quindi dopo la chiusura del mercato inglese, potrebbero essere sfruttati per arrivare al giocatore spagnolo.