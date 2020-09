Roma, è nata la figlia di Dzeko: l'attaccante sarà però regolarmente in campo a Cagliari

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Tempo, nonostante la nascita della figlia Dalia, Edin Dzeko sarà comunque presente per l'ultima amichevole pre-stagionale della Roma contro il Cagliari. L'attaccante, che in queste ore si sta godendo i primi momenti con la neonata e con la moglie, raggiungerà la squadra in Sardegna con qualche ora di ritardo ma in tempo per scendere in campo.