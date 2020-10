Roma e Nazionale aspettano Zaniolo e il Ct annuncia: “A marzo sarà pronto”

Roberto Mancini e Nicolò Zaniolo, insieme, mentre guardano l’orizzonte indicando la meta. Non siamo impazziti, è la descrizione della foto postata ieri nel tardo pomeriggio dal giocatore della Roma. Un post muto, senza caption, ma un significato ce l’ha e come. Indicano l’Europeo che si disputerà il prossimo giugno e non è un caso che l’istantanea sia stata pubblicata ieri, dopo che in mattinata il Ct dell’Italia all’evento Sport Lab, per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport, aveva detto: “Non credo ci saranno problemi per le partite di marzo per Nicolò e nemmeno per gli Europei. Ha recuperato una volta e lo farà ancora. Nella sfortuna meglio che questo infortunio sia capitato ora”. Forse all’inizio non l’avrà pensata così Zaniolo, ma con il passare dei giorni l’umore è tornato, se non lo stesso, almeno molto vicino a quello prima dell’operazione.

Dall’intervento del 13 settembre ormai sono passati quasi due mesi e proprio in questi giorni sarebbe dovuto tornare in Austria dal professor Fink per una visita di controllo. Tutto rimandato a causa del Covid con Nicolò che continua a svolgere la fisioterapia e la riabilitazione tra casa e Trigoria. I tempi di recupero, comunque, restano quelli tracciati da Roberto Mancini. A marzo-aprile, a meno di complicazioni, il calciatore sarà convocabile, anche se Roma e famiglia non vogliono spingere Zaniolo ad affrettare i tempi per evitare spiacevoli ricadute. Di sicuro Nicolò scalpita perché ha voglia di aiutare non solo i suoi compagni di squadra nella Capitale, ma anche di recitare un ruolo da protagonista con la Nazionale.