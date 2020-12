Roma e Sassuolo non si fanno male: 0-0 all'Olimpico. Giallorossi in 10 per 50 minuti

0-0 tra Roma e Sassuolo all'Olimpico e un punto a testa, con i giallorossi rimasti in 10 dopo 40 minuti per l'espulsione di Pedro. Inferiorità numerica che non si è fatta però sentire più di tanto, con la squadra di Fonseca più pericolosa dei neroverdi nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO - Poco o niente nella prima parte di gara, con le due squadre poco coraggiose su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia che in mattinata è caduta su Roma, ma negli ultimi cinque minuti è successo di tutto. Prima l'espulsione di Pedro, ingenuo a trattenere Lopez che stava ripartendo verso la metà campo avversaria: secondo giallo per lo spagnolo e cartellino rosso al 40'. Nonostate l'inferiorità numerica, un paio di minuti più tardi la Roma era però riuscita a sbloccare il risultato con Mkhitaryan ma dopo aver rivisto l'azione al VAR l'arbitro Maresca ha annullato la rete, per un precedente fallo di Dzeko. Dopo il duplice fischio del direttore di gara cartellino rosso anche per Paulo Fonseca, con l'allenatore giallorosso che ha protestata in modo acceso costringendo lo stesso Maresca a espellerlo.

OCCASIONI ROMA - A inizio ripresa fuori Lopez e dentro Raspadori nel Sassuolo, con De Zerbi che per cercare di sfruttare la superiorità numerica ha inserito una punta di ruolo arretrando Djuricic nel suo vero ruolo di trequartista, ma la prima occasione è capitata a Dzeko che non è riuscito però a sfruttare uno splendido cross di Pellegrini: decisivo il salvataggio sulla linea dello stesso Raspadori. Inferiorità numeriche che nella prima parte del secondo tempo non si è proprio vista, con la Roma molto intraprendente e vicinissima al gol con un'azione di Spinazzola sulla sinistra: cross dell'esterno, deviazione di Ferrari con l'anca e palla sul palo a Pegolo battuto. Al 73' altra occasione per la Roma, con Dzeko che non è riuscito però a trovare la porta dopo essersi girato molto bene.

GOL ANNULLATO - Al 75' grandissimo gol di Haraslin, appena entrato al posto di Boga, ma viziato da una posizione di fuorigioco dello stesso esterno neroverde, con Maresca che ha annullato su segnalazione del VAR. Doppia occasione per la Roma poi poco dopo, prima con Mkhitaryan e poi con Dzeko. Nel finale pericoloso il Sassuolo con un colpo di testa di Bourabia, ma il risultato non si è sbloccato.