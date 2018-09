Roma e Ziyech: doppio rimpianto. Le variabili per un nuovo decollo

Partenza sprint per Hakim Ziyech con la maglia dell’Ajax e un pieno di rimpianti per ciò che sarebbe potuto essere se la strada del giocatore dei lanceri e della Roma si fossero unite come sembrava potesse accadere in estate. L’accordo era stato reperito, ma la fumata bianca non è arrivata principalmente per le richieste dell’agente Mustapha Nakhli al direttore sportivo della Roma Monchi che ha di fatto deciso di non perseguire una strada che pareva già instaurata. Le dichiarazioni del giocatore hanno di fatto confermato il dispiacere collettivo per il mancato raggiungimento dell’accordo, chiudendo ad un ritorno di fiamma per gennaio. Decisione definitiva? Certamente sì, se le variabili estive non verranno modificate con il tempo. Di certo la stima nei confronti delle qualità del giocatore sono rimaste immutate, se non addirittura incrementate visto il rendimento stellare di un campione in erba pronto a spiccare il volo definitivo.