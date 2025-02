Ufficiale Roma, ecco anche il secondo acquisto last minute. C'è anche Gourna-Douath

Ufficiale anche il secondo acquisto last minute della Roma, che ha depositato il contratto in Lega Serie A di Lucas Gourna-Douath (21 anni), nuovo centrocampista dei giallorossi che arriva dagli austriaci del Red Bull Salisburgo in prestito con diritto di riscatto.

Intanto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha commentato così a DAZN il pareggio di ieri contro il Napoli: "Avevamo giocato giovedì sera. Non puoi rimettere gli stessi perché non ne hanno più. Tutti mi danno piena fiducia. Mi sembrava più giusto questo, iniziare con sei undicesimi nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli sarebbe calato. Bisogna saper gestire le forze di tutti quanti. Il nostro focus è cercare di migliorarci partita dopo partita. Non possiamo prendere in giro i tifosi dicendo che puntiamo alla Coppa Italia o ad un'altra coppa. Prometto solo che puntiamo a fare bene partita dopo partita".

Due battute anche sul mercato: "L'avrei accompagnato all'aeroporto. Nessuno è venuto. Bisogna fare mercato sui media ed è giusto così. Non vuole andare via nessuno. Stanno tutti bene a Roma ve lo assicuro. Coppa Italia? Affrontiamo una squadra talentuosa come il Milan che sappiamo cosa può fare. Noi andremo lì a fare la nostra partita con la nostra umiltà e le nostre forze".