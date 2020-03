Roma, ecco chi è Gravenberch: il talento di casa Ajax che ha stregato Petrachi

Seppur con tutte le difficoltà del caso la Roma prova a progettare la prossima stagione. La linea verde resta un must della proprietà, nuova o vecchia che sia, e per questo da qualche giorno sul taccuino di Petrachi si legge con una certa insistenza il nome di Ryan Gravenberch, mediano classe 2002 dell’Ajax. La giovane età (farà 18 anni il prossimo 26 maggio) non è mai stato un limite per l’olandese che da sempre ha giocato sopra età. L’esordio con i lancieri arriva addirittura nel 2018, pochi minuti con il Psv, ma tanto è bastato per renderlo il più giovane di sempre ad esordire con la maglia biancorossa, battendo anche Seedorf. Quella attuale, però, è la stagione in cui inizia a trovare più continuità in prima squadra. Undici presenze tra campionato e coppa nazionale accompagnate con 3 gol, il primo all’esordio da titolare contro il Den Haag.

CONCORRENZA - La Roma, però, non è l’unica squadra interessata al calciatore. La Juventus anche monitora da tempo Gravenberch e dopo De Ligt potrebbe decidere di far crescere ancora il suo numero di olandesi in squadra. L’accelerazione sulla trattativa non c’è ancora stata perché alla Continassa stanno valutando se puntare su di lui o Tonali. Il centrocampista azzurro costa di più, ma anche l’Ajax è una bottega cara e se Ryan dovesse terminare la stagione su questi livelli allora il club olandese alzerebbe il prezzo. Ad aiutare la Roma in eventuale trattativa ci sarebbe l’agente del calciatore che per come quasi tutti i giovani di talento olandesi è Mino Raiola. Il procuratore ha un ottimo rapporto con Petrachi come dimostrano le trattative estive che hanno portato trai i tanti anche Mkhitaryan e potrebbe creare una pista preferenziale ai giallorossi qualora lo desiderassero.

CARATTERISTICHE - Il profilo del calciatore poi è congeniale al gioco di Fonseca. Inizia la sua avventura da mezzala, ma nel passaggio in prima squadra è stato arretrato a fare il mediano con discreto successo essendo in grado di far partire la manovra dal basso. Bravo anche nell’occupare lo spazio in fase offensiva e i 190 cm non gli impediscono comunque di perdere dinamismo. Insomma, fino a fine stagione gli scout giallorossi continueranno a seguirlo e a giugno si traccerà la rotta da seguire.