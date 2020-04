Roma, ecco chi è Kovalenko: l’angelo di Kherson che piace a Fonseca

Mai come nella prossima sessione di mercato a farla da padrone potrebbero essere i parametri zero. Sono tanti i nomi interessanti, da Pedro a Giroud, passando per Cavani e Mertens. La Roma, però, cerca anche a centrocampo perché in estate potrebbe partire Cristante e tra i contratti in scadenza il prossimo giugno c’è anche quello di Kovalenko. Fonseca lo conosce bene visto che lo ha avuto allo Shakhtar e proprio nella prima stagione con il portoghese si afferma segnando 7 gol in 27 partite. Un buon feeling con il gol come dimostrato anche negli anni successivi. Nasce come mediano, ma all’occorrenza può fare il trequartista. Ha un piede destro educato, è bravo negli inserimenti senza palla e fa delle verticalizzazioni una delle sue armi migliori. Quest’anno, però, con il cambio di allenatore è un po’ sparito dai radar (giocando da titolare solo il27% delle gare disputate) e con la società non c’è stata la volontà di rinnovare.

DESTINO - Per la Roma sarebbe un’occasione, ma le strade della Capitale e di Kovalenko avevano già rischiato di incrociarsi tempo fa. E' il 2015. Aprile. Semifinale di Youth League. La Roma di Alberto De Rossi viene eliminata per 4-0 dai baby del Chelsea. Sfuma così il sogno per i giovani giallorossi di vincere la nuova edizione della competizione Uefa. Se avessero battuto il Chelsea, avrebbero trovato lo Shakhtar Donetsk di Kovalenko, che in quell'anno ha vinto il titolo da capocannoniere ai Mondiali Under 20. Appuntamento rimandato di tre anni, quando la Roma dei grandi elimina Fonseca negli ottavi di Champions. In tutto questo Kovalenko era nel mirino dei giallorossi da tempo, già all’epoca di Sabatini diesse. L’affondo può arrivare quest’estate per quello che viene soprannominato l’angelo di Kherson per la sua carnagione chiarissima accompagnata dal biondo dei suoi capelli.