Roma, ecco chi si occuperà del mercato in attesa del nuovo ds. Il ritorno di Totti più di un'idea

'Il Messaggero' oggi in edicola delinea le mosse di Dan Friedkin in attesa del closing atteso per il prossimo 17 agosto. Quello che sarà il nuovo proprietario della Roma si sta già muovendo per delineare il nuovo organigramma insieme ad elementi cardine dell'attuale dirigenza come Fienga, Calvo e Zubiria, ma non vuole sbagliare le scelte, soprattutto per ciò che riguarda il direttore sportivo.

Ecco perché - si legge - in attesa di scegliere il nuovo ds Friedkin ha affidato le chiavi del mercato giallorosso a due figure: Morgan De Sanctis, liberato dell'ombra di Franco Baldini, e il procuratore Giuffrida.

Per il nuovo direttore dell'area tecnica il sogno è Paratici, ma impraticabile nell'immediato visto che Agnelli non l'ha liberato. Il sostituto sarà quasi certamente italiano e resiste la candidatura come direttore dell'area tecnica di Francesco Totti, ex capitano che negli ultimi giorni ha parlato di questa possibilità con Marc Watts e Ryan Friedkin.