Roma, ecco il piano per Mkhitaryan: Petrachi si affida a Mino Raiola

Il ds della Roma Petrachi ha chiesto aiuto a Mino Raiola per trovare una soluzione alla permanenza in giallorosso di Henry Mkhitaryan. Il tecnico Fonseca ha chiesto esplicitamente e anche pubblicamente di confermare l'armeno, che dal canto suo ha espresso la volontà di restare nella capitale. Il problema è che il cartellino è di proprietà dell'Arsenal e che Arteta lo riaccoglierebbe volentieri a Londra.

L'intervento dell'agente - Sarà proprio Raiola a dover trovare una strada per la conferma. Il giocatore è in scadenza nel 2021 con i Gunners e dunque per percorrere la strada preferita da parte del club capitolino, ovvero il rinnovo del prestito oneroso, occorrerà mettere le mani al contratto da 7 milioni a stagione che è ampiamente fuori il tetto che la Roma vorrebbe inserire in futuro. L'alternativa è quella di comprare il cartellino per intero, ma la richiesta di 20 milioni di euro presentata dai londinesi è ritenuta eccessiva. La strada non è in salita ma nemmeno in discesa e comunque dovrà essere percorsa a stretto contatto con il procuratore, che avrà il compito di mediare e di portare le parti all'intesa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.