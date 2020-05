Roma, ecco il "protocollo Zaniolo" e Nicolò spera di poter rientrare già a luglio

Gli allenamenti sono ripresi da un paio di giorni e Nicolò Zaniolo è sempre tra gli ultimi ad arrivare a Trigoria perché a differenza dei suoi compagni prosegue un lavoro personalizzato a causa della rottura del legamento crociato anteriore. Rispetto al resto della squadra segue una routine leggermente diversa perché è l’unico ancora alle prese con la riabilitazione. Il contatto con i fisioterapisti è inevitabile, ma la Roma ha stilato un procedimento specifico anche in questo caso.

I fisioterapisti, infatti, dovranno utilizzare un camice monouso, occhialini o visiera, guanti e mascherina. Tutto avverrà in spazi ventilati e non ci saranno mai due professionisti a lavorare contemporaneamente nello stesso ambiente. Non saranno comunque sedute fisioterapiche ordinarie, ma legate a una stretta necessità Le piscine, per esempio, ancora non possono essere utilizzate e il club è in attesa di altre eventuali indicazioni che arriveranno dal protocollo in questi giorni al vaglio del CTS. Con ogni probabilità la riatletizzazione migliorerà dal 18 maggio, quando anche il Governo dovrebbe ormai aver varato delle nuove direttive anche per fr riprendere gli allenamenti di gruppo. Una cosa è certa: se dovesse ripartire la Serie A, l'obiettivo di Zaniolo sarebbe quello di provare a scendere in campo per i primi di luglio. Il tempo c'è, manca solo la volontà di far decollare il campionato.