Un colpo a sorpresa per la Roma. Il club giallorosso ha chiuso per l'arrivo dal Barcellona del talento Carles Perez. Il giocatore, classe 1998, ha segnato contro l'Inter in Champions League e sarà il mancino richiesto da Fonseca per sostituire l'infortunato Zaniolo. Come riporta Sky Sport, è ancora da definire la formula dell'operazione.