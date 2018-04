Roma, ecco perché temere Valverde più di Guardiola

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

Ernesto Valverde non è abituato alle vertigini che un allenatore può vivere allenando il Barcellona. In carriera ha vinto poco da giocatore e poco da allenatore, soprattutto per quanto riguarda il campionato spagnolo. Forse è per questo che, nonostante i tre gol di vantaggio maturati al Camp Nou contro la Roma, in conferenza stampa ieri sera ha tirato una brusca frenata davanti a chi gli chiedeva del possibile triplete da vincere in questa stagione.

L'allenatore, proveniente da un piccolo paesino dell'Estremadura, è rimasto fedele all'umiltà della propria carriera. E' vero, ha vestito la maglia del Barcellona ed è stato allenato da Crujiff, ma non ha mai fatto quel salto nell'Olimpo dei campioni, cosa che i suoi predecessori Luis Enrique e Guardiola avevano invece ampiamente assaggiato. Valverde piace ai tifosi più per il suo carattere che per il suo gioco, ma non è una questione di poco conto. Ai catalani piacciono i suoi modi schietti e senza fronzoli di affrontare le vittorie e il percorso, fin qui praticamente perfetto, che sta portando avanti su una delle panchine più scottanti del mondo.

Un motivo in più per la Roma di temere questo Barcellona. Meno guascone e più equilibrato del recente passato. Orfano di Neymar ma capace di ritrovarsi come una squadra vera a tutto tondo. Tutti per uno e uno per tutti. Con Messi a fare il D'Artagnan e gli altri a seguirlo un semplice gradino sotto, ma senza prime donne annunciate. Questo gruppo ha nelle corde un'impresa grandiosa e pur essendone consapevole, lo tiene a distanza giocando partita dopo partita. Ecco cosa devono temere i giallorossi. La fame del gruppo blaugrana. Solo nel caso in cui qualcosa di questo ingranaggio semi-perfetto dovesse incepparsi, allora i giallorossi acquisterebbero una speranza, altrimenti Valverde sarà un passo più vicino a un sogno durato una vita.