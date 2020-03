Roma, ecco perché il ritorno di El Shaarawy conviene a tutti

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava nel 1991 Antonello Venditti. Ecco, così il cantautore romano e romanista potrebbe riassumere il rapporto tra El Shaarawy e il club giallorosso. “Amici mai” e lo testimoniano i tanti viaggi fatti dall’esterno a Roma nell’ultimo anno per venire a trovare i suoi ex compagni dopo averli lasciati in estate con direzione Cina. La possibilità di un ritorno, tra l’altro, si era già palesata nel mercato invernale, ma le condizioni non erano favorevoli. Stephan non ha mai nascosto l’amore per Roma e per il mercato estivo è più di una semplice suggestione.

VANTAGGI - L’affare conviene a tutti, a partire dal club capitolino che andrebbe a sostituire la partenza di Perotti e Under con almeno un giocatore che già conosce la piazza e che in termini di gol darebbe una mano viste le difficoltà avute in stagione dalla squadra di Fonseca. Lo dimostrano i 40 gol messi già a segno nella sua prima esperienza in giallorosso. In più la Roma acquisterebbe un giocatore che rientrerebbe nei paletti imposti dal club: ovvero cercare calciatori under 28 con i quali poter monetizzare eventualmente anche dopo un paio di stagioni. Non c’è bisogno di aggiungere l’occasione per El Shaarawy di tornare a giocarsi l’Europeo vista la forte considerazione che Mancini ha di lui.

LATO ECONOMICO - L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio dell’attaccante. La Roma non può certo garantirgli i 14 milioni a stagione che gli spettano allo Shanghai fino al 2022, ma conta sulla voglia del calciatore di tornare nella Capitale che, secondo quanto filtra, sarebbe disposto a rientrare nei canoni del club con uno stipendio da 2,5 milioni a stagione. Non bisogna tralasciare l’immagine dell’operazione. Per anni, dopo Totti e De Rossi, la maglia di El Shaarawy è stata quella più venduta. Il suo brand è molto forte come testimoniano i social e i giallorossi a questo sono sempre molto attenti. La società cinese anche, visto il periodo complicato indotto dall’emergenza Coronavirus, potrebbe risparmiare 28 milioni in due stagioni andando incontro al salary voluto dal Governo visti i super stipendi elargiti negli ultimi anni. Insomma, è proprio il caso di dire che tutte le strade portano a Roma.