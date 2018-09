Roma, El Shaarawy: "A Madrid per fare risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio ottenuto con il Chievo. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Vocegiallorossa.it: "È mancato quel pizzico di determinazione nel chiudere la gara, perché quando concedi anche poco tutte le squadre lo sfruttano. Non voglio definirlo un calo, perché abbiamo dominato per tutta la partita, abbiamo anche cercato di chiuderla, magari se una palla mia o di Dzeko entrava stavamo qui a parlare di altro. Dobbiamo sfruttare le occasioni, perché se non lo facciamo noi prima o poi lo fanno loro. Demerito nostro il fatto che non abbiamo vinto questa partita, perché sopra di due gol in casa non puoi pareggiare, dobbiamo migliorare perché non è la prima volta che succede, non c’è tanto da dire, solo da lavorare, perché è un periodo che abbiamo già passato l’anno scorso e dobbiamo rialzare la testa e ripartire. La fase difensiva? Siamo forse la seconda squadra che ha preso più tiri in campionato, quindi anche questo va migliorato, perché la fase difensiva parte dall’attacco, e dobbiamo ritrovarla. Aspetto mentale? Non lo so se il problema sia lì, perché soprattutto dietro siamo molto esperti, sì la testa conta ma in parte. Ovviamente anche in fase offensiva dobbiamo avere molta più cattiveria. Condizione atletica? Credo che la squadra stia bene, durante la settimana ci alleniamo a mille, oggi faceva anche molto caldo e qualcuno potrebbe averlo accusato. Personalmente sto bene, bisogna migliorare dal punto di vista tecnico e tattico. Real Madrid-Roma? A livello mentale si prepara da sola, vai al Bernabeu e le motivazioni arrivano da sole. Sappiamo che sarà dura, andiamo lì resettando la partita di oggi, e provare a fare la nostra partita, come abbiamo fatto l’anno scorso a Londra, senza pensare a quello che sarà l’ambiente e cercando di fare risultato”.