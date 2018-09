Roma, El Shaarawy: "Abbiamo l'obbligo morale di cambiare le cose"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua intervista a DAZN, l'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato del momento difficile dei giallorossi: "Le parole servono a poco, serve lavorare sul campo. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Ci sono state delle cessioni importanti e la società ha scelto di puntare su giocatori importanti. Abbiamo l'obbligo morale di cambiare le cose, siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato anche l'anno scorso, arrivando in semifinale di Champions. Ogni anno della mia carriera è stato cruciale, voglio uscire da questa situazione dando il mio contributo. Totti? Mi è capitato di parlarci prima delle partite, così come con De Rossi. Francesco era più silenzioso ma in campo si faceva sentire eccome. Daniele si fa sempre sentire ed è molto importante per noi. La Nazionale? Dobbiamo farla ridiventare una delle più forti, si sono dei talenti che fanno bene soprattutto nei club e poi con la maglia azzurra trovano difficoltà".