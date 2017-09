Roma, El Shaarawy: “Vittoria sofferta ma in Europa ci sta. Ora il Milan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria conquistata dai giallorossi in Champions League contro il Qarabag. “Era una gara da vincere e l'abbiamo fatto. Abbiamo sofferto ma le gare - ha detto il Faraone - si possono vincere anche così. Quelli conquistati questa sera sono tre punti importanti”.

In attacco ci sono alcune defezioni, sei chiamato a fare gli straordinari. “Sono giovane, ho tutte le energie per essere a disposizione del mister. Col Milan sarà una gara importante, adesso pensiamo a quella partita”.

Il calo di tensione del secondo tempo è preoccupante in vista delle prossime sfide contro Chelsea e Atletico Madrid? “No, perché in passato queste gare si pareggiavano o addirittura perdevano. Oggi abbiamo vinto, soffrendo, ma in Europa ci sta. Forse abbiamo sofferto un po' troppo, ma questa vittoria ci dà forza e fiducia per le prossime gare”.

E' giusto dire che siete favoriti contro il Milan? “No, non lo penso. Il Milan ha avuto due risultati negativi, la squadra s'è rivoluzionata e ha calciatori importanti che possono metterci in difficoltà. Ci prepareremo al meglio, siamo pronti”.

Quattro vittorie di fila hanno un significato particolare. “ Assolutamente sì, danno fiducia e carica positiva per le prossime gare. Questi tre punti sono importanti, se non avessimo vinto ci sarebbe stato grande dispiacere. Ora siamo contenti, guardiamo avanti”.