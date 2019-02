© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo dopo la prima rete giallorossa contro il Chievo. "Oggi è importante portare a casa la vittoria, come all'andata non dobbiamo farci recuperare. Contano solo i tre punti, bisogna giocare bene e quando c'è la possibilità andare a far male".