© foto di Federico Gaetano

Stephan El Shaarawy ha analizzato i primi quarantacinque minuti di Atalanta-Roma (1-3 all'intervallo) ai microfoni di Sky Sport: "La partita è come quella col Torino, siamo in vantaggio, ma dobbiamo tenere il risultato. Ci possono fare male in ogni momento, creano molte occasioni, dobbiamo vincerla perché è troppo importante. Forcing Atalanta nel secondo tempo? Sicuramente, dobbiamo essere bravi ad accorciarli e a non farli giocare. Non dobbiamo temporeggiare, sevre andare a rubare palla e ripartire".