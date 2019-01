© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intervista a Sky Sport di El Shaarawy, attaccante della Roma autore del gol decisivo nel match odierno contro il Torino:

Tre punti importantissimi oggi...

"Sì, tre punti importanti in una partita sofferta. Nella ripresa siamo calati con la concentrazione, ma poi siamo riusciti a tornare in vantaggio. Grande prestazione di cuore di tutta la squadra. Il mio gol? Sono entrato a freddo, senza riscaldamento, non era semplice. Abbiamo bisogno di tutti gli attaccanti, dispiace per l'infortunio di Under, speriamo si riprenda in fretta".

Messaggio chiaro per la lotta Champions...

"Il 4° posto è il nostro obiettivo. Siamo contenti di proseguire sulla nostra strada, sicuramente i risultati arriveranno".