Roma, El Shaarawy: "Al Bernabeu con paura. Adesso non ce l'avremo"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, è stato intervistato da AS, in vista del match di domani contro il Real Madrid:

Stai vivendo il tuo miglior momento della stagione:

"È un momento molto positivo, anche se so che nel calcio tutto cambia molto rapidamente. Devo avere equilibrio e continuità che mi sono sempre mancati".

L'ha aiutata molto Di Francesco a migliorare?

"Da quando è arrivato mi ha dato molta fiducia. Questa è stata la chiave. Mi fa sentire bene".

Mancini però continua a non chiamarla con l'Italia:

"Non me lo aspettavo e mi ha fatto male. Ho quasi sempre fatto parte del gruppo Azzurro. Sono intentato a guadagnarmi la prossima convocazione lavorando al meglio".

Le piace la nuova Italia?

"Senza dubbio: era da tanto tempo che vedevamo l'Italia giocare in quel modo".

Lei ha in comune con la Roma momenti in cui è capace di grandi imprese e momenti di astinenza prolungata:

"In tutti e due i casi si tratta di un problema mentale. Se fai grandi cose è perché tu puoi farle. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Io per primo, posso dare molto di più".

L'inizio di stagione irregolare della Roma dipende dai tanti cambi in estate?

"Non credo. Un anno fa c'erano anche giocatori importanti e abbiamo raggiunto la semifinale di Champions. Sarà molto difficile, ma vogliamo provare a fare lo stesso".

Il Real Madrid?

(Ride ndr). Il Real è il Real. Conosciamo la loro forza. Sarà una partita difficile che giocheremo con determinazione perché qualificarci è fondamentale. Come primi è meglio ancora".

Quali sono gli obiettivi della Roma?

"Prima di tutto la qualificazione agli ottavi. In Serie A dobbiamo rientrare nelle prime quattro. Io voglio riconquistare la nazionale, segnare almeno 10 gol e avere maggiore continuità nel rendimento".

Qual è la dote migliore della Roma?

"Abbiamo giocatori molto forti, ma i nostri migliori risultati derivano dal lavoro di squadra, con una buona fase difensiva". .

Al Bernabeu non ci fu storia: 3-0 per il Real Madrid:

"Siamo arrivati ​​lì con un po 'di paura, ne hanno approfittato e hanno avuto molte occasioni oltre gli obiettivi che hanno segnato. Questa volta non dovremmo avere quella paura".

La sorprende la situazione del Real Madrid attuale?

"Con la qualità che hanno, deve essere stato molto difficile incatenare così tante partite negative, ma è ancora Madrid: hanno grandi giocatori, la loro forza non può essere discussa, forse mancava qualcosa a livello mentale e Solari avrebbe potuto migliorarlo".

Quanto pesa l'assenza di Cristiano Ronaldo?

"È un giocatore che ha rotto tutti i record lì ... Qualcosa che puoi perdere, ma il Real Madrid, nonostante cambi allenatori e giocatori importanti, ha sempre lo stesso valore".

Come va con Monchi?

"Cerca un sacco di dialogo con tutti. Quando i risultati arrivano, tutto è più facile, quindi speriamo di raggiungerli in modo che possa essere calmo (ride)".