© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è ottimismo per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy in casa Roma. L'italo-egiziano è in scadenza nel 2020, ma il suo rendimento, da capocannoniere giallorosso, sta spingendo Monchi ad accelerare i contatti per arrivare a un accordo. La sensazione è che la firma arriverà, anche perché il giocatore, domenica dopo domenica, è sempre più centrale nei piani tattici e tecnici del tecnico Di Francesco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.