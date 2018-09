Roma, El Shaarawy aspetta l'incontro per il rinnovo: la Premier osserva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto da valutare in casa Roma il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy, attualmente in scadenza nel giugno del 2020. Il Faraone attende da tempo un appuntamento per parlare del prolungamento, soprattutto perché le pretendenti italiane e straniere (occhio alla Premier), non mancano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.