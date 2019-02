Roma, El Shaarawy: "Bella vittoria, arriviamo al derby carichi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto sul campo del Frosinone: "Mi sento bene fisicamente, poi è chiaro che giocando acquisisci più fiducia. Non era facile venire qui e vincere, siamo stati bravi a ribaltare il risultato e poi a tornare in vantaggio. Ci abbiamo creduto fino alla fine. L'azione del gol la ripetiamo spesso, Daniele mi ha visto con la coda dell'occhio e sono andato in profondità. Non è stato facile metterla in mezzo per un gol pesante. A volte ci manca la lucidità nel partire da dietro, anche il campo non era perfetto. Poi ci sono errori nostri come il gol del 2-2. Però prendiamoci questi tre punti, arriviamo al derby carichi. Pensiamo a una partita alla volta, è una frase scontata ma è così. Nazionale? Spero nella chiamata di Mancini".