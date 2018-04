Roma, El Shaarawy: "Buon risultato in Spagna per giocarci tutto in casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di UEFA.com a due giorni dalla sfida al Barcellona, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy parla così della manifestazione continentale: "È la competizione più importante insieme alla Coppa del Mondo. Penso che ogni calciatore sogni di giocarci. Un'esperienza speciale, quelle notti, perché tutto il mondo ti sta guardando. Ecco perché è così magnifico andare lontano, vincere una gara o addirittura vincere il girone come abbiamo fatto questa stagione. Sono cose che ti rimangono per il resto della partita. Il mio debutto è stato contro l'Arsenal. Avevo 19 anni e fu una sensazione splendida, anche se perdemmo 3-0. Poi vincemmo 4-0 in casa, un momento speciale. Ascoltare l'inno della Champions League sul campo per la prima volta è un qualcosa di indimenticabile".

Sulla gara contro il Barcellona:

"Sappiamo che sarà molto dura giocare contro il Barcellona al Camp Nou, ma non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo provare a mostrare il nostro gioco, lavorare duro e capitalizzare ogni occasione che avremo. Dobbiamo tenere in considerazione che si giocherà sui 180'. Dovremmo cercare di ottenere un buon risultato, ricordandoci che abbiamo la gara di ritorno in casa".

Può la Roma fermare Messi?

"È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona, ma di tutto il mondo. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo provare e limitare la propria influenza sul gioco il più possibile".