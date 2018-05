Roma, El Shaarawy: "Champions, scritto un pezzo di storia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista concessa al QS, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato anche del cammino in Champions dei giallorossi: "Ci davano per spacciati, ma il nostro percorso testimonia una crescita della squadra a livello esponenziale. Poi però c’è mancata continuità in campionato, soprattutto a inizio anno. Abbiamo scritto un pezzo di storia e regalato una grande gioia ai tifosi. Però è chiaro che dopo aver battuto il Chelsea ed eliminato Atletico, Shakthar e Barcellona, l’idea di vincere la Coppa ce l’hai. L’amarezza c’è, perchè contro il Liverpool molto è dipeso dai nostri errori ad Anfield".