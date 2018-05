Roma, El Shaarawy: "Di Francesco mi ha aiutato tantissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa al QS l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato di Eusebio Di Francesco: "Mi ha aiutato tantissimo. Mi sono sentito stimato e considerato come serve a me. Napoli? (ride, ndr) Non è mai arrivata una proposta ufficiale".