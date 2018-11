Roma, El Shaarawy: "Dispiace non andare in Nazionale, parlerà il campo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo casalingo della Roma contro la Sampdoria: "Inzaghi è stato un grande sia da compagno che da tecnico, mi ha insegnato molto, il primo anno mi è stato molto vicino, parlavamo tanto. Nazionale? Ovviamente dispiace non essere stato chiamato, ne ho sempre fatto parte ed è una maglia a cui tengo tantissimo: Penso che debba parlare il campo, per un attaccante per essere chiamati servono prestazioni e gol, oggi penso di averlo fatto, sono contento di questa partita. Di Francesco prima della partita ci ha detto di ricordarci la gara in Champions, abbiamo fatto una grande prova tenendo sempre alto il ritmo. Abbiamo dato una bella risposta. Perché tiro poco con il collo? Ieri ho segnato così in allenamento, sicuramente è un aspetto che devo migliorare perché devo variare".