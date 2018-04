Roma, El Shaarawy: "Dobbiamo invertire la rotta per restare terzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, intervistato da Roma TV, ha parlato così prima della gara col Genoa: "Vincere è la cosa più importante oggi. Arriviamo da due pareggi e una sconfitta, bisogna invertire la rotta e fare punti per rimanere terzi. Il campionato è importante adesso, prima di pensare alla Champions. Genoa e SPAL sono fondamentali per il nostro cammino. Come non pensare al Liverpool? Lo faremo, ma dopo queste due partite. Si devono fare punti in campionato dopo gli ultimi risultati. Il Genoa viene anche da un buon momento, per cui sarà difficile. Il Genoa si chiuderà? Sì, è una squadra aggressiva e si difende bene. Servirà la miglior Roma, perché una vittoria ci darebbe anche morale oltre ai punti. Segnare? Sarebbe importante per me, ma prima di tutto bisogna pensare alle cose della squadra, poi alle cose individuali".