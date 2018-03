Roma, El Shaarawy: "E' importante il gol, dà fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante giallorosso Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo di Crotone: "Gol di squadra? È stata una bella azione, anche perché Kolarov aveva già messo 3-4 palle forti in mezzo e non eravamo riusciti a sfruttarle nel migliore dei modi. Quando l’ho visto, sono andato dritto ad attaccare la porta ed è arrivata lì, è stato un gol di cattiveria, sono contento. Soddisfazione? Personalmente molta, è importante il gol, dà fiducia, quando non arriva è difficile - evidenzia Vocegiallorossa.it -. Bisogna stare zitti, lavorare, entrare in campo con cattiveria e cercare la prestazione, il gol poi arriva. Più autostima? Ci vuole più convinzione in quello che si fa, in questi giorni ho continuato a lavorare e a fare il mio. Capita a tantissimi attaccanti di non avere quella lucidità sottoporta. Ascoltare meno fa bene, bisogna stare concentrati e dare il massimo. Dal punto di vista personale sono molto contento. Aspetto mentale importante? Ho una mia teoria, l’aspetto mentale in una squadra come la nostra è stato fondamentale. Si è visto nella partita contro il Napoli, le aspettative non erano alte, siamo entrati in campo convinti di quello che volevamo fare, la differenza l’ha fatta la testa, lo spirito nel difendere. Ci sono state delle difficoltà, dobbiamo avere molto equilibrio offensivamente e difensivamente, è quello che abbiamo trovato in queste ultime partite. La nazionale? Il mister me lo ha ribadito più volte, quando non ti vede al massimo fa altre scelte. Quello che pensa di me lo so, me lo dice tutti i giorni, devo solo cercare di ascoltarlo e di mettere tutto quello che ho dentro al campo, tutte le mie qualità. Sono sereno, contento del gol, mi dà tanta fiducia e consapevolezza in più".