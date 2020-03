Roma, El Shaarawy e la suggestione del ritorno

Una nostalgia mai sopita che potrebbe trasformarsi in un ritorno. Era il mese di gennaio, in pieno mercato, quando Stephan El Shaarawy iniziò ad accarezzare l’idea di ritornare in Italia, con la maglia della Roma come prima opzione. Non perché l’esperienza in Cina, peraltro fortemente cercata in estate, non andasse per il verso giusto; quanto piuttosto per continuare a giocare con continuità nei momenti in cui da quella parte del mondo, appariva chiaro che il calcio fosse destinato a passare in secondo piano e non ci si attendeva che la stessa situazione si verificasse anche alle nostre latitudini. Una verità raccontata in inverno e confermata dallo stesso protagonista qualche giorno fa, alla quale si aggiungono i messaggi social che il Faraone non fa mancare a chi spera con forza che il ricongiungimento si possa verificare una volta che il mercato sarà riaperto. Peraltro, per caratteristiche, l’ex giallorosso si sposerebbe alla perfezione con l’idea di calcio che Fonseca ha cercato di instillare nei capitolini nella porzione iniziale di questa stagione. Al netto delle difficoltà economiche che potrebbero contraddistinguere l’affare, appare evidente che se ne riparlerà.