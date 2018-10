Roma, El Shaarawy e un rinnovo da capocannoniere giallorosso

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto di Stephan El Shaarawy, attaccante attuale capocannoniere in campionato dei giallorossi con tre reti all'attivo che ha appena compiuto 26 anni e può avere ancora molto da dare alla causa di Di Francesco. Il giocatore è attualmente in scadenza nel 2020 ma in estate ha rifiutato tutte le proposte che gli erano arrivati da club dalle ambizioni minori rispetto a quello di Pallotta. Il futuro in ogni caso pare ampiamente tinto di giallorosso, con i gol pronti a certificare il nuovo accordo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.