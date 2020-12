Roma-El Shaarawy, il passaggio rischia di saltare come in estate. Le richieste dello Shenhua

La Roma prosegue il pressing per riportare El Shaarawy nella Capitale. Non tanto sul giocatore, da tempo convinto di ritornare a Trigoria, quanto sullo Shanghai Shenhua - sottolinea il Corriere dello Sport - che non è convinto di liberare il ragazzo con la formula del prestito gratuito. El Shaarawy, in vacanza a Dubai, è in attesa di notizie. La formula del prestito è un problema che aveva fatto saltare la trattativa già a settembre e che rischia di bloccare tutto anche a gennaio: per questo la Roma si sta guardando intorno alla ricerca di un’altra opportunità di mercato che possa accontentare Fonseca (uno dei nomi preferiti dal tecnico portoghese è quello di Bernard Duarte dell'Everton).