© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy ha risposto ad alcune domande che i tifosi gli hanno rivolto tramite l'account Instagram della Roma, rivelando quali siano stati fino a questo momento i migliori giorni della sua carriera da calciatore: "Il primo gol in Serie A, in Milan-Udinese, non potrò mai dimenticarlo, per quel che riguarda la partita dico Roma-Chelsea per la mia prima doppietta in Champions League".