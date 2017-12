Roma, El Shaarawy: "La palla non voleva entrare stasera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la sconfitta interna contro il Torino, costata l'eliminazione dalla Tim Cup ai giallorossi: "Ultimamente non sta entrando, dobbiamo essere più concreti perché creiamo tanto, come stasera. Ho preso traversa, palo e riga. C’è rammarico perché ci tenevamo moltissimo, siamo entrati bene ma siamo stati disattenti in qualche circostanza. Ce l’abbiamo messa tutta per ribaltare la partita, l'atteggiamento giusto c’è stato ma non è entrata la palla. Grinta in vista della Juventus? Si anche perché a Torino non avremo tantissime occasioni e le poche che avremo cercheremo di sfruttarle, dobbiamo fare una gara di qualità e concretezza. La prestazione c’è stata, anche l'atteggiamento e mentalità da parte di tutti era giusto, dobbiamo cercare di archiviare e pensare a Torino, dove un risultato positivo ci può dare maggiore fiducia. Abbiamo due obiettivi ora, Champions League e scudetto".