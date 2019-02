Roma, El Shaarawy: "Lazio e Porto, sfide di pari livello: conta vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite della Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy parla così in vista del derby di sabato e della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto: "Sappiamo quanto conta il derby per la città e per la gente. Ma questa è una sfida particolare, perché pesa anche sulla classifica e arriva in un momento in cui le partite non si possono più sbagliare. Sarà una sfida speciale e noi dovremo fare di tutto per portarla a casa. Lazio da temere per la Champions? Molto dipenderà dalla sfida di sabato. Sappiamo che con una vittoria potremmo allungare su di loro, ma anche accorciare sulle squadre che ci precedono. Di certo è una gara da vincere, su questo non si discute. Per la classifica, ma anche perché vogliamo dare una grande gioia ai nostri tifosi. Sappiamo anche che poi in un derby può succedere di tutto, a prescindere da come ci si arriva. Anche se loro non vengono da un buon periodo, siamo consapevoli che non sarà una partita semplice. Ma se dovessi segnare nessuna dedica, conta solo vincere".

Più importate la sfida di sabato contro la Lazio o quella del mercoledì successivo con il Porto, in Champions League?

"Le metto sullo stesso livello. Il derby vale già di per sé, passare con il Porto vorrebbe dire confermare a livello di immagine europea ciò che abbiamo fatto la stagione scorsa. Entrare nelle prime otto sarebbe importante per noi come crescita di squadra".