© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i migliori nella complicata stagione della Roma, Stephan El Shaarawy ne ha parlato a BeIN Sport: “Mi sento un giocatore più importante, cresciuto. Quest’anno ho sicuramente più esperienza, ho più continuità anche in fase realizzativa e di rendimento, quando giochi tanto acquisti molta più fiducia. Questa cosa mi ha aiutato di più, ho vissuto il calcio in altro modo rispetto agli ultimi anni, con un’altra testa e ho curato altri dettagli, questo ha fatto la differenza. Ho cominciato con un gol all’Olimpico, mi ha facilitato l’ambientamento. Io penso di aver dato sempre tutto per questa maglia e i tifosi lo hanno apprezzato. In carriera ho sempre preferito più la precisione che la forza nelle conclusioni”.