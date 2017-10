Roma, El Shaarawy: "Miglior modo per festeggiare il mio compleanno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stephan El Shaarawy, match winner contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio: "Penso sia stato il miglior modo per festeggiare il mio compleanno, non solo con il mio gol, anche con la vittoria. È un momento positivo, siamo contenti. Totti ha detto 'pure io li facevo così'? È un grande complimento, è tutto positivo, tutto bello. Ci sentiamo tutti importanti e titolari. È cambiata la mentalità, lavoriamo sull'attenzione in difesa e sulle chiusure. Sviluppiamo meglio il gioco davanti, l'importante è non prendere gol".