Roma, El Shaarawy: "Momento difficile, dobbiamo rialzare la testa"

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

Inter, Corriere della Sera: "Buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?"

Fiorentina, la prima pagina de La Nazione: "Così non basta"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è. Insigne predica in un deserto"

Corriere di Torino, Mazzarri: "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio"

Il Secolo XIX: "Genoa, la ricetta dell'equilibrio per battere il Bologna"

La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sbloccare CR7, Dybala in bilico"

La Stampa: "Toro a Udine, Zaza in panchina"

Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso, via alla prova del 7"

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto con il Chievo. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Vocegiallorossa.it : "Sappiamo che è un momento difficile, dobbiamo rialzare la testa. Champions League? Dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo e che abbiamo fatto la passata stagione, vedi a Londra, oggi bisogna resettare tutto ma sappiamo che a Madrid sarà dura. Dobbiamo ripartire e lavorare di più, guardare avanti. Una vittoria sarebbe stata utile a livello mentale, l’unica strada è lavorare”.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy