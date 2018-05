Roma, El Shaarawy: "Negli ultimi anni il gap con la Juve si è ridotto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è stato intervistato dal QS: "Negli ultimi anni il gap con la Juventus un po’ si è ristretto, ma va riconosciuto che loro fanno cose straordinarie, soprattutto in termini di continuità, un fattore che gli consente di dominare in Italia e fare molto bene in Europa. Direi che tutto questo è uno stimolo e forse noi siamo cresciuti a livello internazionale anche per questo. La Juve vincendo per sette anni di fila ha amplificato certe sensazioni, soprattutto qui a Roma dove non si vince da un po'".