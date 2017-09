Roma, El Shaarawy: "Non ci sono partite semplici, turnover giusto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata ieri contro il Qarabag, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato in mixed zone. “Se mi aspettavo di soffrire? Nel secondo tempo no. L'approccio c'è stato ed è stato positivo, siamo andati subito in vantaggio e potevamo chiudere la partita nel primo tempo. Abbiamo subito gol su un nostro errore e poi ci siamo lasciati schiacciare un po'. Sicuramente potevamo fare meglio, ma i tre punti sono importanti. Una differenza tra Qarabag e il Benevento o il Verona? In Europa le cose sono molto diverse, ci stava che provassero a metterci in difficoltà. In Europa non sono mai gare semplici, siamo noi che dobbiamo renderle tali con le qualità che abbiamo. Questo turnover come viene accolto nello spogliatoio? Penso sia giusto che ad ognuno di noi venga data l'opportunità di mettersi in mostra, è importante avere una rosa ampia, far rifiatare chi ha giocato tante partite”, le parole riportate da Vocegiallorossa.it.