Roma, El Shaarawy: "Occasione persa per la Champions, ora è più dura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo il pari col Genoa (1-1): "Questo gol è molto importante, peccato che non sia servito per ottenere i tre punti. Voglio dedicarlo a Orsetta Grandis, ci ho passato del tempo quando ero al Genoa ed era davvero una persona speciale. Questa rete, nel suo stadio, è sua".

Punto guadagnato o due punti persi: "Speriamo possa essere quel punto che ci serve per arrivare in Champions. Di certo questa è un'occasione veramente mancata, avremmo ottenuto una vittoria importante. Il Genoa però è una squadra che attacca sempre e non molla mai, lo ha dimostrato anche oggi. Ci prendiamo questo punto e abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Sarebbe importantissimo per noi arrivare in Champions. Sappiamo che dopo questo 1-1 diventa più complicato, ma finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci. Continuiamo così, uniti e compatti, cercando di lottare su ogni pallone come abbiamo fatto in queste ultime gare".

Sull'Atalanta: "Dobbiamo concentrarci prima di tutto su di noi, poi è chiaro che adesso dipendiamo anche dai risultati dell'Atalanta che è sopra in classifica. Dobbiamo vincere tutte le partite che restano, per la Roma e per noi stessi".