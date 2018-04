Roma, El Shaarawy: "Prima di Liverpool due gare fondamentali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, è intervenuto prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Quanto è stato complicato preparare questa partita con l'entusiasmo per il Liverpool?

"Penso che l'abbiamo preparata come tutte le altre, prima di Liverpool ci sono due partite importantissime per il terzo posto. Dobbiamo essere concentrati come in Champions e come nelle altre partite. Non vinciamo da tre partite in campionato, dobbiamo tornare a fare punti".

C'è differenza tra le partite giocate in campionato e in Champions?

"Sì penso che ci sia differenza tra la Champions e il campionato. La cosa che non è mai mancata è stato l'atteggiamento. Il Genoa è in forma, ha fatto diversi risultati utili consecutivi. Troveremo una squadra tosta".