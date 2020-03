Roma, El Shaarawy pronto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di tornare in giallorosso

vedi letture

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in casa Roma si continua a parlare del possibile ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy. Partito in estate, il faraone potrebbe fare ritorno nella Capitale appena un anno dopo. Il principale ostacolo sono i circa 14 milioni netti a stagione che il giocatore guadagna in Cina. L'attaccante - si legge - pur di tornare a Roma, si accontenterebbe di tre milioni più bonus.