Roma, El Shaarawy può tornare in giallorosso: contatti avviati già a gennaio

Stephan El Shaarawy può tornare alla Roma. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'attaccante è disposto a rinunciare al ricco ingaggio che percepisce in Cina pur di tornare alla Roma. Già a gennaio sono stati avviati dei contatti, ma alla fine l'affare non è andato in porto. El Shaarawy, che quest'anno compirà 28 anni, rientra perfettamente nella nuova politica della Roma: mai più spese per gli over 27, se si sceglieranno profili più attempati potranno arrivare solo in prestito, in modo da poterli valutare.