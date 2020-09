Roma, El Shaarawy può tornare in prestito ma prima c'è da fargli spazio

Stephan El Shaarawy torna a essere un nome caldo per la Roma dopo che lo Shanghai Shenhua gli ha dato il via libera per il pestito gratuito fino a gennaio. I giallorossi sono interessati visto anche il ko di Zaniolo, ma prima di intavolare una trattativa per il suo ritorno, dovranno provare a piazzare in uscita i tanti esuberi che hanno in quel settore del campo, come per esempio Pastore e Perotti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.