Roma, El Shaarawy: “Rinnovo? Sto bene qui. A Napoli per vincere”

© foto di www.imagephotoagency.it

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida tra il Napoli e i giallorossi. “È un momento buono, vincere aiuta ad avere fiducia, bisogna ripetere la prestazione offerta in Champions in occasione del campionato”, le parole del Faraone.

Dal flop con la SPAL alla gara perfetta col CSKA? “Abbiamo analizzato alcuni errori commessi contro la SPAL, potevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel primo tempo abbiamo fatto bene nel primo tempo, è stato un passo falso. Ora ripartiamo da Napoli, sarà una gara molto difficile”.

L'intesa con Dzeko migliora? “Sì, come migliora con gli altri attaccanti. C'è intesa, gioco e manovra. Bisogna continuare su questa strada, in Champions abbiamo visto il dato dei passaggi. È positivo, ci fa ben sperare”.

I tre calciatori più forti al tuo fianco? “Ibrahimovic, al Milan, poi Totti a Roma. Ma anche Pirlo in Nazionale, oppure Mbappé al Monaco. Già si vedeva che aveva qualità incredibili”.

Sette presenze e due gol finora. “Il mister chiede molto lavoro in fase difensiva, bisogna rispettare queste direttive. Anche per andare a rete ho avuto occasioni, posso fare molto meglio da quel punto di vista. Ora cerco più la prestazione e l'assist, perché vincere è più importante”.

Si parla di rinnovo. “Io sono felice qui, sono felice di essere in questo ambiente. Mi sono trovato subito a mio agio, ora non ho ancora parlato di rinnovo. Penso al presente, a fare bene con questa squadra”.

Il legame con Lorenzo Pellegrini? “Sì, c'è stato fin da subito. Mi trovo bene con lui, anche in campo”.

Il suo rendimento come trequartista? “Per un calciatore come lui, con qualità di corsa e palleggio, è più facile. Si sta trovando bene, si sta ambientando bene. Spero per noi e per lui che possa continuare così”.

Cosa ti aspetti dalla sfida di domenica? “Napoli-Roma è un grande match, sarà difficile perché si gioca al San Paolo. Bisognerà offrire una prestazione intelligente, non di attesa. Bisogna continuare ad avere fiducia sulla nostra forza, senza concedere occasioni da rete agli avversari.”

La vittoria per 4-2 dello scorso marzo? “Significa che possiamo andare lì e fare una grande gara, ma bisogna essere concentrati. Senza concedere occasioni da rete, abbiamo chance per andare lì e fare una buona prestazione”.

Quale regalo vorresti per il tuo 26esimo compleanno? “Una vittoria, contro il Napoli sarebbe un bel regalo. Un gol lo sarebbe ancora di più. Ma certamente festeggerei bene con un successo”.